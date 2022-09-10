بعد انفصاله عن دنيا بطمة .. محمد الترك يتعرض لوعكة صحية

الوكيل الإخباري-لم يستطيع المنتج البحريني محمد الترك تحمل رفض زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بعد محاولات عدة من العودة لها، وعلى إثر ذلك، تعرض المنتج لأزمة صحية، أدت لدخوله إلى العناية المركزة.





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وجاء هذا الخبر بعد أيام قليلة من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمنتج البحريني محمد الترك، يظهر فيه وهو يحمل الورود، بعدما توجه الى حفل زوجته دنيا بطمة التي انفصلت عنه، وذلك ليصالحها، لكن الحراس منعوه من الدخول، ورفضت بطمة الغناء في الحفل حتى يتم طرد زوجها من المكان.

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