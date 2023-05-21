بهذه الكلمات.. ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة سمير غانم وصبري

الوكيل الاخباري - أحيت الفنانة ليلى علوي، ذكرى وفاة الفنان سمير غانم والفنان سمير صبري التي توافق مع يوم أمس 20 مايو إذ أنهما رحلا عن عالمنا في ذات اليوم.



ونشرت ليلى، صورتين لسمير غانم وصبري، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذكرى وفاة الغاليين على قلوبنا، سمير غانم وسمير صبري..



باقيين في قلوبنا دايما بكل موقف حلو شفناه منكم وكل لحظة قضيناها مع بعض".



وأضافت: "وباقيين في قلوبنا وعقولنا بأعمالكم وصدقكم وحبكم للفن والحياة والناس..وحشتوني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف



عنهم وعنا جميعا".



ويحل السبت 20 مايو، ذكرى وفاة الفنان سمير غانم، الثانية، فهو من مواليد 15 يناير عام 1937، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021، عن عمر ناهز الـ 84 عاما.



كما رحل الفنان سمير صبري عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم 20 مايو 2022.

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