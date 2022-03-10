حلا شيحة توجه رسالة للمرأة بمناسبة يومها العالمي

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة حلا شيحة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة تعبيرية ظهرت فيها بجسم ضئيل تجلس على الكرسي فيما تقف بجورها ابنتها بحجم أكبر من المعتاد.



ووجهت حلا من خلال الصورة رسالة لكل امرأة بمناسبة يومها العالمي، تعلن فيها اعتزازها وفخرها بكونها امرأة وأم.

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وكتبت حلا معلقة على الصورة بقولها: "بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعنى حسيته… أد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر خصوصاً مع أولادها قبل أي حاجة تانية".



وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم كوني فخورة إنك أُم وإنك قادرة إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايماً متفائلة وقوية مهما حصل، الامومة أغلى من أي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقى أصعب من اللي قبله.. اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولاً وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".

لها

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