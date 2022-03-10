الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك للشهر المقبل

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

خام برنت يرتفع مجددا أكثر من 5% ليسجل أكثر من 116 دولار للبرميل

قانونية الأعيان تخالف النواب بشأن مهلة توفيق أوضاع الأحزاب

تحويل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الخميس، 10-03-2022 02:02 م

حلا شيحة توجه رسالة للمرأة بمناسبة يومها العالمي

119


الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة حلا شيحة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة تعبيرية ظهرت فيها بجسم ضئيل تجلس على الكرسي فيما تقف بجورها ابنتها بحجم أكبر من المعتاد.

ووجهت حلا من خلال الصورة رسالة لكل امرأة بمناسبة يومها العالمي، تعلن فيها اعتزازها وفخرها بكونها امرأة وأم.

اضافة اعلان


وكتبت حلا معلقة على الصورة بقولها: "بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي بمعنى حسيته… أد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر خصوصاً مع أولادها قبل أي حاجة تانية".


وتابعت: "حابة أوجه رسالة لكل أم كوني فخورة إنك أُم وإنك قادرة إنك تحققي المستحيل مهما كانت ظروف الحياة، خليكي دايماً متفائلة وقوية مهما حصل، الامومة أغلى من أي حاجة ولادنا محتاجنا في حياتهم بالحب والحنان والاحتواء في زمن بقى أصعب من اللي قبله.. اعملي حاجة بتحبيها وحبي نفسك أولاً وربي أولادك على الأخلاق والقيم الجميلة مهما اتريقوا أو قالوا أو عملوا العكس".

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7f328a9a-c8e1-45d5-bac1-d15e24042369

شاروخان يرقص بشوارع دبي في أحدث ظهور له - فيديو

8480180_1645184850

سعد صغير يتعرض للملاحقة القانونية بعد تعرضه أحمد عبد العزيز

c9982189-8786-4593-ac36-3f303be25f63

عابد فهد وسلافة معمار بطلا مسلسل بيروت 303

381779

ليوناردو دي كابريو يتبرع بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا

img-220309105822-82-9715BED6-A99A-4582-A66C-4C76E3627862

ايغل فيلم تكشف عن بوسترات مسلسل للموت بجزئه الثاني

asabnews_2021-02-12_12-59-40_461960

الشرطة تعتقل فنانا تونسيا... شيكات بلا رصيد - صورة

أخبار متعلقة
562201809011053275327

فيديو ..زياد برجي يحتفل بزوجته بـ يوم المرأة العالمي