خاتم زواج أصالة يثير مواقع التواصل - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد زواج الفنانة السورية أصالة من الشاعر العراقي فائق حسن مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس، إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو لـ أصالة ظهر فيه خاتم زواجها لأول مرة.

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واختارت أصالة لزيجتها الثالثة محبسا بسيطا مع بعض الاحجار الكريمة ولم تظهر بعد بخاتم ماسي ذو حبة الماس كبيرة وهذا ما لفت الجمهور.



ففي الفترة الماضية أصبح من الواضح ان ستايل اصالة تغير واصبحت تعتمد على ستايل البساطة المريحة وذلك واضح بقصة شعرها التي اختارتها قبل زواجها اضافة الى ملابسها المريحة.

المصدر - الفن

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