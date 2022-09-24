رامي صبري يحتفل بتخرّج شقيقته

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري رامي صبري صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



واحتفل رامي من خلال منشوره، بنجاح شقيقته ريم صبري، وتخرّجها، حيث شارك صورتها بلباس التخرّج، حاملةً شهادة النجاح، وأرفقها بتعليق أبدا من خلاله سعادته، فقال: "أختي وبنتي الجميلة ريم مبروك تخرجك ونجاحك الحمدلله دايما كنت معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيره علشان اشوفك في الصورة الحلوة دي والحمدلله ربنا حققهالنا . ربنا يبارك فيكي واشوفك انجح وانجح في حياتك".

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كذلك احتفل رامي باليوم الوطني السعودي، حيث شارك بوستر العيد، وأرفقه بتعليق قال فيه: "كل عام والمملكة العربية السعودية وشعبها بألف خير وفي تقدم وازدهار دائم".







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