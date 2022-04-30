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السبت، 30-04-2022 11:53 ص

رسالة مؤثرة من سمية الخشاب بعد وفاة والدتها

سمية


الوكيل الإخباري - أنهت الفنانة سمية الخشاب، فترة الحداد على والدتها وعادت للتواصل مع جمهورها مرة أخرى من خلال حسابها الخاص على "تويتر" حيث وجهت لهم رسالة مؤثرة شكرتهم فيها على مساندتهم لها في أزمتها.

وكتبت سمية قائلة: "وحشتوني، شكراً على دعمكم وحبكم ليا في أصعب موقف مريت به في حياتي ربنا يخليكم ليا ويخلي لكم أهلكم وأمهاتكم عشان دول أغلى حاجة في الدنيا، الأم نعمة مبتتعوضش ومحدش بيعرف قيمتها بجد إلا لما بتروح”.

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وكانت سمية قد نعت والدتها التي رحلت عن عالمنا السبت الماضي برسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".


وكتبت: "حزنت القلوب بوفاة من نحب وبكت العيون لفراقهم ومازالت النفس تشتاق لهم ولكن لن ننسى الإيمان بالقضاء والقدر وستظل ألسنتنا تهتف بالدعاء لهم، اللهم إنا نسالك في هذا الشهر الفضيل أن تجعل من فقدانهم فى أعلى منازل الجنان اللهم نور مرقدهم وعطر مشهدهم".

 

لها 

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