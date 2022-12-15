رغم الهزيمة.. نجوم الفن يدعمون منتخب المغرب في كأس العالم

الوكيل الإخباري - كشف عدد كبير من الفنانين عن حزنهم الشديد بعد خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس (الأربعاء) بنصف نهائي كأس العالم 2022، مُشيدين بأداء اللاعبين رغم الخسارة.

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وكان محمد هنيدي، من أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع خسارة المغرب، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صنعتوا التاريخ للوطن العربي وإفريقيا.. تخطيتوا الأحلام وتوقعات أي شخص في العالم كله واديتوا كل الوطن العربي وأفريقيا أمل كبير وإرادة كبيرة.. فخورين بكم ولسه في قصص كتير جاية هنرويها لعيالنا وأحفادنا زي ما هنروي قصتكم".



كما حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على دعم المنتخب المغربي وكتبت من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام": "قسما بالله ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم والحرفنة اللي كنتم فيها النهاردة فعلا الكورة غدارة بس كفاية إنكم فخر العرب ومكسب فرنسا النهاردة الحظ وأنتم لعبتوا بروح كلنا نتعلم منها".



ووجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة إلى المنتخب المغربي، من خلال حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "قبل أن تنتهى المباراة ... سيظل التاريخ يتذكركم كثيرا يا أسود الأطلس من كل قلبي كمواطن عربي شرفتونا ورفعتوا راس كل العرب... مبرووووووووووك المغرب".

ووجه النجم الكبير عمرو دياب رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: أنتم فخر لنا شرفتونا يا أبطال".

واكتفت ياسمين عبد العزيز بوضع قلب أحمر على صورة المنتخب المغربى.



أما الفنانة لطيفة فنشرت فيديو داعماً للمنتخب المغربي عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت على الفيديو قائله: "رفعتوا رؤوسنا كل العالم العربي فخور بيكم ووصولكم لنصف نهائي كاس العالم براڤو براڤو براڤو ديما المغرب، مربوحة".



أما نانسي عجرم، فقالت: "مين قال الفرحة بحاجة لكأس لتكتمل؟ أنتو فرّحتو قلوبنا، كتبتوا التاريخ، قدمتوا أجمل صورة عن الشباب العربي واجتمع الكل على حبكن.. وهيدا لحاله إنجاز أكبر وأغلى من أي كأس.. تحية للأسود فخر العرب".



فيما قالت إليسا: "حقق المغرب سابقة تاريخية بكأس العالم ومجرد وصوله لهذه المرحلة انتصار بحد ذاته.. مبروك لإلكن ومبروك للمنتخب الفرنسي الوصول للنهائيات بعد أداء رائع! والأجمل الروح الرياضية بين الفريقين واللاعبين".

لها