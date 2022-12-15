الخميس 15-12-2022
الوكيل الاخباري

بيان من تنظيم الطاقة والمعادن حول منصة تعرفة الكهرباء المدعومة

الاحتلال الاسرائيلي يطرح عطاءات لبناء ألف وحدة استيطانية جديدة بالقدس

أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على قرار المركزي بشأن الفائدة

وزارة التعليم العالي تعلن عن صرف مستحقات مالية لفئات محددة من الطلبة

الجغبير: تأمين الحماية للشاحنات التي تحمل منتجات للتصدير

تأجيل أقساط صندوقي الوقف النقدي والحج للشهر الحالي

قتيل و 3 جرحى لليونيفيل جنوب لبنان

المعارضة التركية تدعو إلى تجمع جماهيري أمام بلدية اسطنبول

الذهب يتراجع عالمياً مع تأكيد الفيدرالي على مسار رفع الفائدة

توجه لتأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان الشهر الحالي

الخميس، 15-12-2022 12:17 م

رغم الهزيمة.. نجوم الفن يدعمون منتخب المغرب في كأس العالم

18328258721671054064


الوكيل الإخباري - كشف عدد كبير من الفنانين عن حزنهم الشديد بعد خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس (الأربعاء) بنصف نهائي كأس العالم 2022، مُشيدين بأداء اللاعبين رغم الخسارة.

اضافة اعلان

 

وكان محمد هنيدي، من أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع خسارة المغرب، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "صنعتوا التاريخ للوطن العربي وإفريقيا.. تخطيتوا الأحلام وتوقعات أي شخص في العالم كله واديتوا كل الوطن العربي وأفريقيا أمل كبير وإرادة كبيرة.. فخورين بكم ولسه في قصص كتير جاية هنرويها لعيالنا وأحفادنا زي ما هنروي قصتكم".

كما حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على دعم المنتخب المغربي وكتبت من خلال حسابها الرسمي على "إنستغرام": "قسما بالله ولا ألف كأس عالم يوازي لعبكم والحرفنة اللي كنتم فيها النهاردة فعلا الكورة غدارة بس كفاية إنكم فخر العرب ومكسب فرنسا النهاردة الحظ وأنتم لعبتوا بروح كلنا نتعلم منها".


ووجه الفنان كريم عبد العزيز رسالة إلى المنتخب المغربي، من خلال حسابه الشخصي على "تويتر" قال فيها: "قبل أن تنتهى المباراة ... سيظل التاريخ يتذكركم كثيرا يا أسود الأطلس من كل قلبي كمواطن عربي شرفتونا ورفعتوا راس كل العرب... مبرووووووووووك المغرب".
ووجه النجم الكبير عمرو دياب رسالة دعم وتشجيع للمنتخب المغربي بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي في مباراة نصف نهائي كأس العالم، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: أنتم فخر لنا شرفتونا يا أبطال".
واكتفت ياسمين عبد العزيز بوضع قلب أحمر على صورة المنتخب المغربى.


أما الفنانة لطيفة فنشرت فيديو داعماً للمنتخب المغربي عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وعلقت على الفيديو قائله: "رفعتوا رؤوسنا كل العالم العربي فخور بيكم ووصولكم لنصف نهائي كاس العالم براڤو براڤو براڤو ديما المغرب، مربوحة".


أما نانسي عجرم، فقالت: "مين قال الفرحة بحاجة لكأس لتكتمل؟ أنتو فرّحتو قلوبنا، كتبتوا التاريخ، قدمتوا أجمل صورة عن الشباب العربي واجتمع الكل على حبكن.. وهيدا لحاله إنجاز أكبر وأغلى من أي كأس.. تحية للأسود فخر العرب".


فيما قالت إليسا: "حقق المغرب سابقة تاريخية بكأس العالم ومجرد وصوله لهذه المرحلة انتصار بحد ذاته.. مبروك لإلكن ومبروك للمنتخب الفرنسي الوصول للنهائيات بعد أداء رائع! والأجمل الروح الرياضية بين الفريقين واللاعبين".

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
224319_0

استبعاد هنري كافيل من أفلام 'سوبرمان'

WhatsApp-Image-2022-12-15-at-9.58.38-AM

الموت يفجع الفنانة صفاء سلطان -صورة

318084Image1

انفصال غادة عبد الرازق عن زوجها بشكل مفاجئ.. وهذا ما كشفته!!

3549009_1625050799

قبل العودة للتمثيل..علا غانم أمام القضاء بسبب زوجها

وليد-توفيق

قبل مواجهة فرنسا.. وليد توفيق يقدم أغنية خاصة لدعم المنتخب المغربي -فيديو

2_980768_original

عمرو دياب يتصالح مع إبنته كنزي - صورة

أخبار متعلقة
وليد-توفيق

قبل مواجهة فرنسا.. وليد توفيق يقدم أغنية خاصة لدعم المنتخب المغربي -فيديو

22222

ما الدور الذي يؤديه هنيدي في فيلمه الجديد ؟ .. أول صورة من الكواليس

4519da8f-57bc-4e12-b248-c98498c0b3a3

تفاصيل رحلة صعود الفنان محمد هنيدي إلى النجومية

1 (2)

محمد هنيدي يُعلق على ما قام به المنتخب الالماني بمونديال قطر

127-115322-mohamed-henedy-egypt-actor_700x400

الاعلان عن جزء ثاني من فيلم شهير للفنان محمد هنيدي