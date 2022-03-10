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الخميس، 10-03-2022 11:36 ص

سعد الصغير بهجوم لاذع على أحمد عبد العزيز

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المصري سعد الصغير مقطع فيديو جديد على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي يرد من خلاله على الإعلامي أحمد عبد العزيز.

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وقال الصغير بالفيديو:"أولا آسف على الأسلوب، طبعا مش واخدين على سعد الصغير كدا، لكن لما واحد يفكر بس إن هو إعلامي ويعمل إرهاب للفنانين على حسابنا وعلى حساب زملاء آخرين لازم اتكلم كدا مع احترامي لجمهوري والناس المحترمة وأصحابي وإخواتي".

 

وأضاف سعد الصغير:"عايز تعرف ابني محمود سعد الصغير داخل في الموضوع ليه، عشان مينفعش يشوف حد يتكلم عني كدا ويسكت، أنا حبيت أفهم ناس علشان مش كل واحد مع احترامي يطلع في قناة يشتم في الناس وعادي".

 

وتوجه سعد الصغير بطلب من نقابة الاعلاميين، الكشف عن وضع أحمد عبدالعزيز، مشيرا إلى أنه يرهب الفنانين بسبب عدم موافقتهم على الظهور في برنامجه.

 

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