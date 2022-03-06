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الأحد، 06-03-2022 12:26 م

شاهد..الظهور الاْول للفنانه ياسمين رئيس بعد طلاقها

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الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية ياسمين ريئس مجموعة صور حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بجمال ملفت.

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 وإرتدت ياسمين جامبسوت بنقشة النمر ضيق مع حذاء عالي، كما رفعت شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت مكياج ناعم أبرز جمالها.

 

وتعدّ هذه الصور الأولى لياسمين الرئيس بعد طلاقها من المخرج هادي الباجوري، وكانت ياسمين قد فاجأت الجمهور بالخبر بعد زواج دام لأكثر من 11 سنة وطفل اسمياه سليم.

 


 


 

 

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