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الأحد، 31-10-2021 11:30 ص

شاهد ...حقيقة معاناة زينة مكي من رهاب التصوير

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الوكيل الإخباري - في تعليق طريف، كشفت الممثلة اللبنانية زينة مكي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أنها تخجل كثيراً عندما يقوم أحدهم بإلتقاط صورة لها.

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وعلقت مكي على صورة نشرتها وهي تقوم بتناول "الآيس كريم" قائلة :"لَم أكُن أعلَم أنَّني أخجل كثيراً كثيراً، عند التقاط صُوَري، يوم مُشمِس و الكثير من الآيس كريم والقليل من غيوم "أواخر" الصّيف".

 

متابعو مكي عبروا عن إستغرابهم من هذا الأمر، خاصة أنها شاركت في العديد من الأعمال التمثيلية، إلا أنهم عبروا عن سعادتهم ببرائتها التي ما زالت تحتفظ بها رغم خوضها العديد من التجارب الحياتية.


 

المصدر - الفن 

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