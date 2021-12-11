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السبت، 11-12-2021 12:00 م

شاهد... حلا الترك تستعرض أول أعمالها في مجال الأزياء

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الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة البحرينية حلا الترك على مشاركة متابعيها بمشروعها الجامعي الخاص في مجال تصميم الأزياء، والذي عملت عليه خلال الفصل الدراسي الأول لهذا الموسم، وارتكزت فكرتها خلال الرسم على البيئة.

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ونشرت الفنانة البحرينية عبر حسابها في "انستغرام" صورتين من التصميم، وهو عبارة عن إعادة تدوير بعض الملابس، موضحة أنها استلهمت الفكرة من فيلم الرسوم المتحركة "Wastopia" وتهدف من خلاله إلى تقديم رسالة للمحافظة على البيئة.

 

وشرحت حلا فكرتها بشكل تفصيلي من خلال التعليق على الصور وكتبت: "الماء + نفايات المحيطات كنتُ أرغب في مشاركة شيء فعلته طوال الفصل الدراسي الأول في تصميم الأزياء.. لأكون صريحةً وواضحةً، هذه هي المرحلة الثانية من مشروع ورشة عمل الأزياء التي قمتُ بها في الجامعة".

 

واختتمت منشورها قائلةً: "إنها رسالة مفادها أننا يجب أن نحافظ على بيئتنا، وبدلاً من التخلص من النفايات، يمكننا إعادة تدويرها وإعادة استخدامها؛ لنكون دائماً بصحة جيدة ونظيفة، ولا نؤذي الآخرين، خاصةً محيطنا".


 

 

المصدر - لها

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