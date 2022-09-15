عبدالرحمن ابو زهرة يبدي اعجابه بمحمد رمضان

الوكيل الإخباري-حل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ضيفاً في برنامج " 90 دقيقة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد أزمته الصحية الأخيرة التي ابعدته عن الساحة الفنية لشهور.

وأبدى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خلال اللقاء، اعجابه الشديد بالفنان محمد رمضان، وذلك رداً على سؤال هل ترحب بالمشاركة في عمل فني مع الفنان محمد رمضان؟.

وقال أبو زهرة، إن محمد رمضان من الممثلين الرائعين ، وسأرحب على الفور بالعمل معه حال إذا عرض علي المشاركة معه في عمل فني، لافتاً إلى أنه تيقين من موهبة رمضان التمثيلة عندما جسد شخصيتين في احدى أعماله وهى دور الأب وابنه.

وتابع " لو جالي دور معاه همثل طبعا ..لأن الفنان الحق بدون عمل يتعب".

وشدد عبد الرحمن أبو زهرة، في لقائه، طوال الفترة الماضية كان من أشد المدافعين عن محمد رمضان، في الوقت الذي كان يتعرض فيه الأخير لهجوم شديد من قبل الكثيرين..مضيفاً " طول عمري بدافع عنه أيام الهوجة التي كانت ضده"

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