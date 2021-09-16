الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 10:46 ص

عبلة كامل تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صورة

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة المصرية عبلة كامل في أحدث ظهور لها.

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وظهرت عبلة وهي ترتدي عباءة وحجاب باللون الأسود والإبتسامة لا تفارق شفتيها.


متابعي كامل إنهالوا عليها بالتعليقات، متمنين لها دوام السعادة والفرح، ووصفها بعضهم بملكة الفن العربي.


وفي رصد للتعليقات جاء فيها : احبها فخمة ياناس ياعالم هذي لازمها الف لقب ملكة الفن العربي يخي تستاهل كل القاب الفنانات ذي كوكب الفن الكوميدي، ياخي ذي الانسانه الله عاطينها قبول سبحان الله العظيم وجهها كيف منور وجميل وكلما تكبر جمالها يزيد"، هي عبلة كامل ونقفل على كده ربنا يبارك في صحتها وما يحرمناش منها ومن ملامحها وطيبة قلبها.

 


 

 

المصدر - الفن

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