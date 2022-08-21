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الأحد، 21-08-2022 04:47 م

فتى يقتحم حفل نجوى كرم في دمشق.. وردة فعلها حديث الجمهور- فيديو

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيديو على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، للحظة اقتحام فتى معجب للمسرح خلال غنائها في حفلها الذي أحيته في دمشق.

وانتشر الفيديو بسرعة خصوصاً بعدما لاحظت نجوى محاولة الفتى الوصول إليها، وطلبت من رجال الامن أن يساعدوه بدلا من ان يبعدوه عنها، فاعتلى المعجب المسرح واقترب منها وعانقها، ثم التقط معها صورة تذكارية على طريقة السيلفي.

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وعلقت الفنانة اللبنانية على الفيديو، مشيرة الى أن هذه المواقف "من أصدق اللحظات" التي يمكن أن تعيشها فنانة، وهي تقصد بكلامها محبة الجمهور لها.

 

 




 

 


 

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