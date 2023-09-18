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الإثنين، 18-09-2023 12:10 م

فيديو ... لحظة صلح محمد رمضان ونوال الزغبي في حفل "الموريكس دور"

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الوكيل الإخباري- شهد حفل "الموريكس دور" الذي أقيم مساء الأحد في لبنان مصالحة بين النجم محمد رمضان والنجمة نوال الزغبي، عقب التصريحات الأخيرة التي قالت فيها إنها لا تعرف من هو، ورده على تلك التصريحات.

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والتقت نوال الزغبي ومحمد رمضان على المسرح وتبادلا السلام ، معلنين انتهاء أي خلاف قد يكون حدث خلال الفترة الماضية.


وقالت نوال الزغبي موضحة سبب تصريحاتها: "إنت استفزيتني يا محمد وعلشان كده قلت لهم مين محمد رمضان معرفوش، هو في حد مايعرفش محمد رمضان؟ لكن أنا بموت فيك وبحبك وإنت فنان قدير".


وعلق محمد رمضان قائلا: "يمكن لأول مرة أوضح الموقف، كان في سؤال مين الفنانة اللي بتحلم تغني معاها ديو، وبتحلم كلمة كبيرة".


وأضاف: "إحنا حبينا الفن من لبنان، ولبنان أكثر بلد متذوق للفن، وأكثر بلد أثرى صناعة الفن المصرية بنجومها وفنانيها، واللي مايحترمش الفنان اللبناني ولبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن، وكل الحب لنوال الزغبي، وأنا واحد من الملايين جمهورها ومحبيها".


وكانت الفنانة نوال الزغبي أجابت في برنامج "حبر سري" على أحد أسئلة الإعلامية أسما إبراهيم قائلة إنها لا تعرف محمد رمضان ولا أي نجاح حققه سواء أرقام مشاهدات أغنياته على يوتيوب. لمعرفة تصريحاتها كاملة

ورد محمد رمضان بنشر فيديو من حلقة نوال الزغبي في البرنامج، وكتب ساخرا: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك .. نورتي تليفزيون مصر"

 

يذكر أن نوال الزغبي حصلت على جائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها "حفلة"، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023.

كما حصد النجم محمد رمضان إحدى جوائز "الموريكس دور" الشهيرة للعام الثاني على التوالي، وهي جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية، عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".




في الفن


 




 

 


 

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