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الأربعاء، 13-09-2023 04:37 م

حفل أسطوري حاشد لعمر العبداللات في أميركا - صور

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الوكيل الإخباري- احيا الفنان عمر العبداللات في ولاية كوالارادو بالولايات المتحدة الأمريكية،ليلة فنية ناجحة بمختلف المقاييس الفنية والجماهيرية، وحضر الحفل حشد هائل من جمهور الجاليات العربية حيث امتلأت جنبات المسرح بالجمهور إلى درجة لم تكن تجد معها موطئ قدم.

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وعند إطلالة العبداللات على المسرح، استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق، ليقدم مجموعة كبيرة من  أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أشعل بها المسرح، مما أثرى الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة، وردد معه الجمهور كلمات أغنياته.

وأعرب العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب من الجاليات العربية، مؤكداً فخره وإشتياقه للوقوف أمامه.

ويعد حفل العبداللات في كوالارادو، هو الخامس في جولته التي تشمل لقاء الجاليات العربية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحقق الجولة الفنية نجاحاً منقطع النظير، إذ نفدت تذاكر الحفلات قبل موعدها بعدة أيام.

وسيغادر العبداللات وفرقته الموسيقية إلى ولاية جورجيا،  لإحياء حفل السادس هناك، قبل أن يلتقي الجمهور المغترب، في كل من: واشنطن واوهايو وشيكاغو وسان فرانسيسكو.

 




 




 

 


 

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