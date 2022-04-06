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الأربعاء، 06-04-2022 02:16 م

قرار جديد من الرقابة المصرية حول مسلسل دنيا تانية

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الوكيل الإخباري - كشف صنّاع مسلسل "دنيا تانية" الذي تخوض به الفنانة ليلى علوي سباق الدراما الرمضاني الحالي، من خلال بيان صدر عنهم، عن التصالح مع لجنة الرقابة العامة على المصنفات الفنية بعد سوء التفاهم الذي صاحب عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

وقالت الشركة المنتجة للعمل في بيان: "شاهد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس لجنة الرقابة علي المصنفات الفنية، الحلقات التي انتهى المخرج أحمد عبد العال من تصويرها في مسلسل "دنيا تانية"، وانتهزت أسرة العمل الفرصة لتتوجه بالشكر الى الدكتور خالد عبد الجليل على حرصه الشديد على ظهور الأعمال الدرامية بشكل لائق درامياً وفنياً، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع، وتعتذر عن أي سوء تفاهم ورد في البيان السابق الصادر عنها".

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وأضاف البيان: "وقد تم الاتفاق بين الدكتور خالد عبد الجليل والمخرج أحمد عبد العال على الخطوط الدرامية محل الخلاف في المسلسل، ليظهر العمل بالصورة التي تليق بمصر وقيمها في ظل الجمهورية الجديدة.


مسلسل "دنيا تانية" من تأليف أمين جمال، وبطولة النجمة ليلى علوي ومجدي كامل ووفاء صادق وفراس سعيد وإيمان السيد.

 

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