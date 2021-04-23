مصر.. تحديد جلسة للنظر في أزمة عمرو أديب ومحمد رمضان

الوكيل الاخباري - حددت محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر المصرية، يوم امس الخميس، قرارا جديدا بشأن أزمة الفنان محمد رمضان والإعلامي المصري عمرو أديب.

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وأفادت بوابة "أخبار اليوم" مساء الخميس، بأن محكمة جنح الشيخ زايد وأكتوبر، التابعة لمنطقة القاهرة الكبرى، حددت جلسة 29 مايو/آيار المقبل، للنظر في أولى جلسات دعوى اتهام رمضان لأديب، بسبه وقذفه إثر هجومه عليه في حلقة سابقة عليه.

وجاءت دعوى اتهام رمضان للإعلامي عمرو أديب، عقب انتقاده لفيديو "الفلوس" الشهير، الذي نشره الفنان المصري، بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، خلال برنامجه "الحكاية" والذي يذاع على فضائية "أم بي سي".

وكان عمرو أديب شن هجوما عنيفا على محمد رمضان، بعد رد فعله على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبو اليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة، وعلق أديب: "الناس مش لاقية فلوس وإنت بترميها حتى لو مزيفة.. اللي فاكرينه موسى طلع فرعون"، في إشارة إلى اسم مسلسل رمضان الجديد "موسى".



ورد محمد رمضان على انتقاد عمرو أديب له باقتباس مشهدا من مسلسله الشهير "الأسطورة" وأدخل عليه صوت أديب، وهو يقول: "يا محمد اللي نحسبه موسى طلع فرعون" ليرد عليه رمضان: "بس يا بابا".



وأصدر النائب العام المصري قرارا بإحالة بلاغ ضد الفنان محمد رمضان إلى نيابة استئناف القاهرة، بتهمة إهانة القضاء وحيازة عملة مزورة واستفزاز مشاعر المواطنين والتحريض على عدم احترام أحكام القضاء.

سبوتنيك