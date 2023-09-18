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الإثنين، 18-09-2023 01:16 م

ميريام فارس عقب تكريمها بـ "الموريكس دور": انكسرت ومريت بظروف صعبة

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الوكيل الإخباري- حصلت النجمة اللبنانية ميريام فارس على تكريم خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد 17 سبتمبر.

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وجاء تكريم ميريام فارس بجائزة حملت اسم أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية.

وقالت ميريام فارس في رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: "حلو الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم مهم بالنسبة الي لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام".

وأضافت: "لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى احقق حلمي".

 

في الفن


 




 

 


 

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