الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 10:03 ص

نانسي عجرم تتصدّر السوشيال ميديا

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الوكيل الإخباري - قبل ساعات تصدّر اسم نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وسائل السوشيال ميديا بعد أن تردد خبر غيابها عن حضور جلسة التحقيق الخاصة بقضية "مقتل محمد الموسى" التي اتُّهم فيها زوجها قبل فترة ليست قصيرة؛ وهو الأمر الذي جعل نانسي تخرج عن صمتها لتنفي ما تردد عن غيابها عن حضور الجلسة مؤكدة أنها لم ولن تغيب، وأنها حضرت بناءً على رغبة زوجها.

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الكشف عن خطوات جدية لنانسي عجرم في موسم الصيف الحالي.


نانسي 10
قبل أيام، امتلأت شوارع بيروت بالبوستر الرسمي لألبومها الغنائي الجديد "نانسي 10 " تمهيداً لطرحه قبل نهاية الموسم الحالي، حيث طرحت ثلاث أغنيات من الألبوم حتى الآن وبأغنيتها الثالثة "جاية معاك" التي أصدرتها مساء أمس، فاحتلّت نانسي ترند تويتر في كثير من الدول العربية بداية من لبنان والمملكة العربية السعودية حتى الكويت ومصر، وبمجرد طرح الأغنية التي قاربت على نص مليون مشاهدة فور طرحها.

كليب جديد
وقد علمت نواعم أن نانسي عجرم اختارت أغنية "سلامات" لتكون كليبها الغنائي الجديد، حيث تضع حالياً اللمسات النهائية على الكليب الذي استمر تصويره لمدة يومين تقريباً بقيادة المخرج سمير سرياني والأغنية باللهجة المصرية وتنتمي لنوعية الأغنيات الإيقاعية.


كامل العدد 
على صعيد آخر، تستعد نانسي للسفر إلى مصر لإحياء حفل غنائي جديد برفقة السوبر ستار راغب علامة بعد تأجيله خلال موسم عيد الفطر الماضي، على أن يكون الحفل ليلة الأربعاء 30 يونيو.


وكان الحفل قد رفع شعار لافتة كامل العدد بعد طرح تذاكره بـ 24 ساعة فقط.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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