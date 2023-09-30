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السبت، 30-09-2023 03:15 م

نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها الرمضاني "فراولة"

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الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم بعض التفاصيل عن مسلسلها المقبل المرتقب عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024، والمكون من 15 بدلاً من 30 حلقة.

وقالت نيللي إنها تجسد شخصية تدعى "فراولة"، وهي شخصية كوميدية في المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، ويدور في إطار كوميدي، وذلك نظراً لاكتفائها من تقديم الأعمال الدرامية الحزينة.

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وهذا ليس العمل الكوميدي الأول في مسيرة نيللي، فسبق أن قدمت مسلسل "بـ100 وش" 2020، مع آسر ياسين، وحظي بإعجاب الجمهور، وفيلمي "سحر العيون" مع حلا شيحة عام 2002، و"غبي منه فيه" مع هاني رمزي وحسن حسني، عام 2004.

 

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