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الأحد، 03-10-2021 12:13 م

هكذا ردّت أحلام على مصطفى الآغا بعد إشادته بها - صورة

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الوكيل الإخباري - أشاد الإعلامي السوري مصطفى الآغا بالفنانة الإماراتية أحلام، اذ نشر صورتها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقد علّق عليها بالقول: "عندما يكون الفنان هرماً وعلماً وسفيراً ".

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وردّت عليه أحلام عبر صفحتها الخاصة، شاكرة إياه على محبته، قائلة: "شكراً محبتك تعني لي الكثير".


ونال منشور مصطفى اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين ايضا اشادوا بـ أحلام
وكان قد وجّه مصطفى الآغا التهنئة للفنانة اليمنية بلقيس فتحي على تمثالها الشمعي في متحف مدام توسو العالمي في دبي، كأول شخصية عربية تتجسد بذلك.

 

 

المصدر - الفن 

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