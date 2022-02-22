هنادي مهنى تعلن عن مسلسلها المقبل

الوكيل الإخباري - شاركت قبل أيام الفنانة المصرية هنادي مهنى متابعيها صورة عبر حسابها على "إنستغرام" ظهرت خلالها برفقة أحد الأشخاص، مشوقة الجمهور للفنان الذي سيشاركها في السباق الرمضاني المقبل، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، موجهة سؤالاً لجمهورها: "تفتكروا ده مين؟".

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لتصرح الفنانة بصورة جديدة نشرتها عبر "إنستغرام"، عن اسم الفنان وهو أكرم حسني، وعلقت على المنشور، قائلة: "مكتوب عليا، رمضان 2022 إن شاء الله.. يسعدني ويشرفني أن أعمل مع مثل هؤلاء الأشخاص المحترمين والإيجابيين والموهوبين".





والمسلسل من بطولة: آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، حنان سليمان وعدد من نجوم الفن.

زهرة الخليج