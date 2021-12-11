هنا الزاهد توجه رسالة بعد عرض مسرحية جوازة معفرتة - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هنا الزاهد صوراً وفيديوهات عبر حسابها على "إنستغرام"، من كواليس عرض المسرحية التي جمعتها بزوجها الفنان أحمد فهمي، وجهت من خلالها رسالة إلى الجمهور السعودي عقب مشاركتها في عرض مسرحية "جوازة معفرتة" بموسم الرياض.





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كتبت هنا: "سعيدة جداً بمشاركتي في موسم الرياض بمسرحية (جوازة معفرتة). اتبسطت جداً أني شوفت جمهور الرياض".





وتابعت: "شكراً لكم على كل الحب اللي شوفته منكم. فعلا التمثيل على المسرح أصعب حاجة، بس استقبالكم خفف رهبة المسرح جوايا".

المصدر - لها