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الأربعاء، 01-12-2021 11:52 ص

حمزة نمرة يحرج متابعاً تنمر عليه - فيديو

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الوكيل الإخباري - فتح الفنان حمزة نمرة فيديو بث مباشر مع جمهوره عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" للرد على أسئلتهم.

وفوجئ حمزة بأحد المتابعين يهاجمه بقسوة، إلا أن ردّه أحرج المتابع حيث خاطبه بأسلوب ساخر، جعل الكثير من الجمهور يسخر منه.

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وكتب المتابع على الشاشة مهاجماً حمزة: "أغانيك كلها هابطه ما فيها إلا اللحن"، ليردّ عليه حمزة قائلاً: "التاء المربوطة ينقصها نقطتين والهمزات كلها غلط".


وتلقى نمرة العديد من الأسئلة في البث المباشر مع جمهوره، حول خطواته الفنية المقبلة وأسماء عدد من الشعراء والملحنين الذين ينوي التعاون معهم.

 

 

المصدر - لها

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