أحمد سعد يتمنى تقديم قصة حياة هذا النجم !

الوكيل الإخباري- كشف الفنان أحمد سعد على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "الميما الموسيقية"، عن أمنيته خلال الفترة المقبلة، حيث فجَّر مفاجأة لجمهوره بتأكيده أنه يريد أن يقدّم قصة حياته في عمل فني، لكنه يتمنى في البداية أن يقدّم قصة حياة "الهضبة" عمرو دياب.



وعبّر سعد عن سعادته بالنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن سرّ هذا التألق هو التوفيق من الله ومن ثم اجتهاده وإخلاصه لعمله، بالقول: "السنة اللي فاتت دي كانت جميلة وأنا مبسوط جداً بالنجاح والتكريمات... وربنا يستر من السنة الجاية واللي فاتت كانت جميلة جمال مش عادي".

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