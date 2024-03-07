غادة عبد الرازق تستعين بعقارب حقيقية في مسلسلها-فيديو

الوكيل الإخباري - كشفت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن كواليس تصوير مسلسلها "صيد العقارب" الذي تنافس به في ماراثون دراما رمضان 2024.



ونشرت غادة عبدالرازق لقطات مثيرة من كواليس تصوير صور بوستر المسلسل، مستعرضة قدراتها ومهاراتها في التلاعب بالعقارب الحقيقية أثناء التصوير.

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وظهرت غادة في الفيديو الذي نشرته عبر إنستغرام وهي تمسك بعقرب، وتتحدث معه وتطلب منه التوقف عن الحركة من أجل التقاط صورة البوستر.



ولاقى طريقتها الطريفة في محادثتها للعقرب في الفيديو تفاعلاً كبيراً من الجمهور، وكذلك عدد من النجوم، من بينها لجين عمران، والتي علقت على شجاعتها قائلة: "أنت خطيرة".

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