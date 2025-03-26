الأربعاء 2025-03-26 02:31 م
 

مقتل شخصية "عدلا" يشعل الترند في مسلسل بالدم - فيديو

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مسلسل بالدم
 
الأربعاء، 26-03-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   تصدر مشهد مقتل شخصية "عدلا"، التي تجسدها الممثلة سينتيا كرم في مسلسل "بالدم"، منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة 26، حيث شهدت الحلقة أحداثًا دامية عندما قتل شقيق "عدلا" شقيقته بدم بارد خلال احتفال عيد ميلاد ابنها.

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المشهد أبرز قضية اجتماعية مؤلمة في العديد من المجتمعات العربية، وهي "جرائم الشرف"، حيث كان المشهد الأخير لعدلا أمام ابنها غدي، الذي ظل يراقب السماء بعد وفاتها، مؤثرًا جدًا في نفوس المشاهدين.


الجمهور أبدى تأثره الكبير بنهاية الشخصية، مشيدًا بأداء سينتيا كرم التي نجحت في جعل "عدلا" رمزًا للظلم والمعاناة، بينما عبر آخرون عن خيبة أملهم في عدم حصولها على نهاية سعيدة بعد معاناتها.


المسلسل الذي من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر، هو عمل درامي لبناني يتبع رحلة غالية في اكتشاف سر خطير عن عائلتها وهويتها بعد 45 عامًا.

 

 

 

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