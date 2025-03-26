مقتل شخصية "عدلا" يشعل الترند في مسلسل بالدم - فيديو

المشهد أبرز قضية اجتماعية مؤلمة في العديد من المجتمعات العربية، وهي "جرائم الشرف"، حيث كان المشهد الأخير لعدلا أمام ابنها غدي، الذي ظل يراقب السماء بعد وفاتها، مؤثرًا جدًا في نفوس المشاهدين.
الجمهور أبدى تأثره الكبير بنهاية الشخصية، مشيدًا بأداء سينتيا كرم التي نجحت في جعل "عدلا" رمزًا للظلم والمعاناة، بينما عبر آخرون عن خيبة أملهم في عدم حصولها على نهاية سعيدة بعد معاناتها.
المسلسل الذي من إخراج فيليب أسمر وتأليف نادين جابر، هو عمل درامي لبناني يتبع رحلة غالية في اكتشاف سر خطير عن عائلتها وهويتها بعد 45 عامًا.
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