أبرز ما تعاملت معه الدوريات الخارجية خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة الدوريات الخارجية خلال الـ24 ساعة الماضية، مع عدة حالات لتجاوز السرعات المحددة والقيادة بطريقة استعراضية ومتهورة وتحميل ركاب فوق العدد المسموح به في مختلف مناطق المملكة.

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وقالت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم السبت، إنه تم التعامل مع سرعات جنونية ومتهورة كادت أن تعرض مرتكبيها ومستخدمي الطرق لخطورة محققة لولا ضبطها من قبل نشامى الدوريات الخارجية يوم أمس الجمعة تمثلت بقيادة دراجة نارية بسرعة 210 كم بالساعة، ومركبة تسير بسرعة 183 كلم بالساعة وأخرى تسير بسرعة 173 كلم بالساعة.



كما تعاملت مع مركبة شحن تقل 17 راكبا منهم 14 في الصندوق الخلفي بشكل مخالف على طريق جامعة آل البيت.

وأشارت إدارة الدوريات إلى أنه تم التعامل مع 8 سائقين غير مرخصين يقودون مركبات على الطرق الخارجية، داعية المواطنين إلى عدم السماح لغير حاملي رخص القيادة بقيادة مركباتهم لمسؤوليتهم القانونية المباشرة عن ذلك.

وتعاملت مع حادث سير بين دراجة نارية ومركبة (خصوصي) في منطقة البحر الميت، ما أدى إلى بعض الإعاقات المرورية بسبب الزيوت المتناثرة جراء الحادث، ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح.