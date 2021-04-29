الخميس 29-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

استياء من تخلف أكثر من 200 ألف مواطن عن تلقي اللقاح

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا

الحرارة أعلى من مُعدلاتها بـ7 درجات

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تحدد ساعات دوامها ايام الجمعة

التربية تنشر تفاصيل امتحانات اليوم لطلبة المدارس

الارصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس الخميس

مسؤول ملف كورونا : اللقاحات لن تكون الزامية لأحد

نقيب الفنانين ينعى الفنان محمد الختوم العبادي

الصحة : لا نستطيع منع المتحور الهندي من دخول الاردن

الخميس، 29-04-2021 08:13 ص

بأكثر من 100 مليون دولار

أميركا ترسل إمدادات إلى الهند لمواجهة كورونا

ولايات
البيت الأبيض


الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض عن إرسال إمدادات من الجانب الأمريكي إلى الهند تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، لمساعدتها في التصدي لتصاعد أعداد الإصابات بكورونا.

اضافة اعلان

وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن "الإمدادات التي سيبدأ وصولها يوم الخميس وتستمر حتى الأسبوع المقبل، تشمل 1000 أسطوانة أكسجين و 15 مليون قناع N95 ومليون اختبار فحص سريع".

 

وأضاف: "مثلما أرسلت الهند المساعدات إلى الولايات المتحدة عندما تعرضت مستشفياتنا للضغط، فإن الولايات المتحدة مصممة على مساعدة الهند في وقت الحاجة".


وكانت طائرة روسية تحمل مساعدات طبية عاجلة هبطت في مطار نيودلهي الأربعاء، وهي الأولى من طائرتين أرسلتهما وزارة الطوارئ الروسية إلى الهند للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
الهند

الهند تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد إصابات كورونا

420212812253497618277

رصد السلالة الهندية لكورونا في 17 بلدا

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

تونس تسجل رقماً قياسياً بوفيات كورونا

1

الجزائر تسجل 9 وفيات و236 إصابة بكورونا

asabnews_2021-02-02_22-29-41_397962

الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البيرو

فرنسا

فرنسا.. انخفاض جديد في إصابات كورونا

أخبار متعلقة
جيش

الهند ترسل الجيش لمساعدة المستشفيات التي تعالج مرضى كوفيد-19

عل

الهند الثانية عالميا بعدد إصابات كورونا

كورونا-2-1-1200x675

حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 130 مليون حالة

الهند

الهند تواجه ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

download

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ تشرين الأول الماضي

605436bb4c59b704e8264672

الهند تسجل أعلى مستوى للإصابات اليومية بكورونا منذ أكثر من خمسة أشهر