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السبت، 21-08-2021 08:44 ص

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 210 ملايين إصابة و4.4 مليون وفاة

كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 210.7 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.4 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 210.783.833، وإجمالي الوفيات 4.413.729.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ627833 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37.611.752.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ573511 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 20.528.099.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433589، وإجمالي إصابات 32.358.829.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ251319 وإجمالي إصابات 3.175.211.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 197716، وإجمالي إصابات 2.138.666.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 171480، وإجمالي إصابات 6.613.107.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 131805، وإجمالي إصابات 6.459.643.


وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 128683 وإجمالي إصابات 4.471.225.


وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 124023، وإجمالي إصابات 4.883.932.


تلتها في المرتبة العاشرة إندونيسيا، بإجمالي وفيات 123981، وإجمالي إصابات 3.950.304.

 

روسيا اليوم 


 




 

 


 

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