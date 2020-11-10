الثلاثاء 10-11-2020
الوكيل الاخباري

الامن العام : اطلاق صافرات الإنذار الساعة العاشرة

ارجاء بدء الحظر الشامل الى الساعة الحادية عشرة ليلا

إحالة 9 اشخاص بدائرة اربد الثانية إلى المدعي العام لمحاولتهم التزوير

لا قرار حتى الآن بتمديد ساعات التجول

بريطانيا : لقاحات ضد كورونا بحلول 2021

الامن يتدخل لفض مشاجرة بين انصار مرشحين

وصول جثمان عريقات إلى رام الله قادما من القدس

وزير التربية: الأردن انجز انتخابات مثالية في ظروف صعبة

شاهد .. صور نجل الراحل يحيى السعود بالانتخابات تلهب مواقع التواصل

رئيس فايزر عن لقاح كورونا: سيكون أكبر تقدم طبي منذ 100 عام




الثلاثاء، 10-11-2020 07:54 م

بريطانيا : لقاحات ضد كورونا بحلول 2021

82020259237179713063


 الوكيل الاخباري - اعلن مستشار علمي في الحكومة البريطانية بأن لقاحين أو ثلاثة ضد فيروس كورونا قد تصبح متوفرة مطلع عام 2021، الامر الذي قد يسمح بالعودة إلى حياة طبيعية في الربيع القادم .
اضافة اعلان

وقال استاذ الطب في جامعة اوكسفورد والعضو في اللجنة العلمية الحكومية التي ترفع التوصيات جون بيل، الى الحكومة خلال الازمة الصحية "لن أفاجأ إذا بدأت السنة الجديدة مع توافر لقاحين او ثلاثة قابلة للتوزيع".

وأضاف أمام لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء، "انني في غاية التفاؤل لناحية توزيع لقاحات كافية في الفصل الأول من العام المقبل وبأن فرص حصول هذا السيناريو يتراوح بين70 الى 80 بالمئة .

وتأتي تصريحات بيل غداة اعلان مجموعة "فايزر" الأميركية لانتاج الأدوية وشريكتها الألمانية "بايونتيك" ان لقاحهما ضد كورونا يخفض بمعدل 90% مخاطر الإصابة بالفيروس.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

وصول جثمان عريقات إلى رام الله قادما من القدس

thumbs_b_c_77cbf3e7419deae1e44c45ef167edb54

رئيس فايزر عن لقاح كورونا: سيكون أكبر تقدم طبي منذ 100 عام

مصر

وزارة الزراعة المصرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة كورونا

1-1369040

ألمانيا تتوقع إتمام صفقة شراء لقاح كورونا بين الاتحاد الأوروبي

ط

كورونا عالميا .. عدد الإصابات يتجاوز 50 مليونًا

سود

السودان.. إصابة وزير الصحة المكلف بكورونا

أخبار متعلقة
لقاح كورونا الروسي 1

بريطانيا: رصد 85 مليون استرليني لانقاذ مواقع ومؤسسات ثقافية

886

بلجيكا: 70 وفاة جديدة بكورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

الصحة البريطانية: 18804 إصابة و 80 وفاة جديدة بكورونا

ايط

إيطاليا .. قيود جديدة نتيجة لارتفاع إصابات كورونا

كورونا-وفيات

الصحة البريطانية: 18980 إصابة و 138 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-قايروس-1-1

143 وفاة و 17234 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا