بريطانيا : لقاحات ضد كورونا بحلول 2021

الوكيل الاخباري -

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اعلن مستشار علمي في الحكومة البريطانية بأن لقاحين أو ثلاثة ضد فيروس كورونا قد تصبح متوفرة مطلع عام 2021، الامر الذي قد يسمح بالعودة إلى حياة طبيعية في الربيع القادم .وقال استاذ الطب في جامعة اوكسفورد والعضو في اللجنة العلمية الحكومية التي ترفع التوصيات جون بيل، الى الحكومة خلال الازمة الصحية "لن أفاجأ إذا بدأت السنة الجديدة مع توافر لقاحين او ثلاثة قابلة للتوزيع".وأضاف أمام لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء، "انني في غاية التفاؤل لناحية توزيع لقاحات كافية في الفصل الأول من العام المقبل وبأن فرص حصول هذا السيناريو يتراوح بين70 الى 80 بالمئة .وتأتي تصريحات بيل غداة اعلان مجموعة "فايزر" الأميركية لانتاج الأدوية وشريكتها الألمانية "بايونتيك" ان لقاحهما ضد كورونا يخفض بمعدل 90% مخاطر الإصابة بالفيروس.