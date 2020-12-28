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الإثنين، 28-12-2020 07:49 ص

برنامج التطعيم جاهز

تركيا: اللقاح ضد كورونا لن يكون إلزاميا

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وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن برامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا لن تكون إلزامية للمواطنين.

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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب قوجة: "برنامجنا الخاص بالتطعيم ضد كورونا جاهز".

 

وأضاف: "لن يكون التطعيم إلزاميا لمواطنينا".
وتابع: "سنحاول إقناع مجتمعنا بضرورة اللقاح من خلال شرح ذلك لهم عبر علمائنا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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