تركيا: اللقاح ضد كورونا لن يكون إلزاميا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن برامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا لن تكون إلزامية للمواطنين.

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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب قوجة: "برنامجنا الخاص بالتطعيم ضد كورونا جاهز".

وأضاف: "لن يكون التطعيم إلزاميا لمواطنينا".

وتابع: "سنحاول إقناع مجتمعنا بضرورة اللقاح من خلال شرح ذلك لهم عبر علمائنا".

Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb December 27, 2020

المصدر : روسيا اليوم

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