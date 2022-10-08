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السبت، 08-10-2022 03:36 م

بيونتك تتوصل لعلاجات جديدة للسرطان بتقنية لقاحات كورونا

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الوكيل الإخباري-قالت شركة الأدوية الألمانية وصانعة اللقاحات بيونتك اليوم الجمعة إنها اتفقت من حيث المبدأ على إنشاء منشأة للتصنيع المبني على"الحمض النووي الريبوزي المرسال" في ملبورن.

وقالت الشركة إنها ستتعاون مع الحكومة في ولاية ملبورن الأسترالية "في البحث والتطوير في لقاحات وعلاجات محتملة تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال".

يشار إلى أنه تم بالفعل استخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال بنجاح في لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة بيونتك.

وأوضحت الشركة إنها تعتزم أيضا توسيع قدرات التطوير الإكلينيكي في أستراليا وتقييم اختبار خيارات علاجية إضافية للسرطان.

وقال رئيس شركة بيوتك أوجور شاهين "هذه الشراكة خطوة كبيرة قدما في تمكين الوصول إلى تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال وتعزيز التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ".

وتابع "توفر أستراليا بحثا أكاديمياً ممتازاً، ونحن نتطلع إلى التعاون مع علماء وباحثين من مستوى عالمي لتعزيز النظام البيئي للحمض النووي الريبوزي المرسال في أستراليا والتطوير المشترك للعلاجات واللقاحات الجديدة المحتملة للناس في جميع أنحاء العالم".

ووفقاً للشركة، يضم مجال علم الأورام لديها حاليا 18 منتجاً مرشحاً في 23 تجربة إكلينيكية جارية.

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