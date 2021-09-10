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الجمعة، 10-09-2021 03:26 م

قطر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا اليومية

قطر


الوكيل الإخباري- واصلت إصابات كورونا اليومية في قطر انخفاضها الملحوظ اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان اليوم الجمعة، تسجيل 88 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد - 19، وهو نفس عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم أمس الخميس.


كما أعلنت الوزارة عن شفاء 187 مصابا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 231725.


وكانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطر، تتراوح ما بين 110 حالات إلى 150 حالة يوميا طيلة الأسابيع القليلة الماضية.


وأشار البيان إلى أن 95.5 بالمئة من المؤهلين للحصول على لقاح كوفيد - 19 في قطر والذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل، فيما تلقّى 82.9 بالمئة من السكان جرعة واحدة من اللقاح على الأقلّ.

 

بترا


 




 

 


 

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