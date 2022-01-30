الأحد 30-01-2022
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني : التعامل مع أكثر من 5 آلاف حادث خلال المنخفض - أرقام

الأمن يعلن فتح باب التجنيد - تفاصيل

جمعية انتاج: إيرادات قطاع الاتصالات تصل لأكثر من ملياري دولار سنويا

الاتحاد الأوروبي يريد مضاعفة إنتاجه من أشباه الموصلات 4 مرات في 2030

احتراق رأس صهريج مُحمل بالغاز المسال على طريق وادي اليتم

ممرضتان جمعتا 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات تطعيم كورونا في أمريكا

السير: ذروة في الحركة المرورية والتعامل مع حوادث بسبب الانجماد

وفيات الأحد 30-1-2022

انخفاض الخيار.. تعرّف على أسعار الخضار اليوم الأحد

36.6 سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

الأحد، 30-01-2022 09:14 ص

كندا.. احتجاج الآلاف على قيود كورونا

1202229173753694089258


الوكيل الاخباري- تجمّع آلاف المتظاهرين في العاصمة الكندية أوتاوا للاحتجاج على إلزامية اللقاحات والكمامات وعمليات الإغلاق.

وشبه بعض المحتجين قيود كوفيد بالفاشية، واستخدموا الرموز النازية على الأعلام الكندية المقلوبة، وحملت إحدى الشاحنات علم الكونفيدرالية، بينما حمل العديد منها لافتات محملة بعبارات تستهدف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ودعا منظمو الاحتجاج ترودو وجميع حكومات المقاطعات إلى إلغاء كافة قيود كوفيد-19 وإلزامية اللقاحات.

وترددت أصوات النفير وسط مدينة أوتاوا، عندما توقفت قافلة من الشاحنات والسيارات حول مبنى البرلمان، ووقفت أخرى عند النصب التذكاري للحرب قبل أن تطلب منهم الشرطة المغادرة.

ودفعت قافلة سائقي الشاحنات وآخرون الشرطة للاستعداد لاحتمال اندلاع أعمال عنف، كما دفعت الحكومة للتحذير من تصعيد الخطاب المرتبط بالمظاهرة.

بينما أوصى مسؤول أمني كبير في البرلمان النواب بإغلاق أبوابهم وسط تقارير عن احتمال استهداف منازلهم.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
09f27219-603d-4bf3-8039-c3a3fccbbe1a_16x9_1200x676

ممرضتان جمعتا 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات تطعيم كورونا في أمريكا

19_2021-637725265218517204-851

النمسا.. تظاهرات حاشدة احتجاجا على التطعيم الإلزامي

61f555354236047905746a7f

العراق: صحة ذي قار تصدر بيانا عن وفاة مصاب بأوميكرون

_122635598_gettyimages-1237607578

احتجاجات بفرنسا ضد قانون شهادة اللقاح

e5073ebc-baa8-4b79-aad6-a23e07508647

مستشار الرئيس المصري يكشف حقيقة ظهور متحورات جديدة من كورونا

فيروسات

طبيبة تقدم نصائح بسيطة للوقاية من كورونا

أخبار متعلقة
127-102510-sahel-saharan-corona-vaccine-morocco_700x400

المغرب يدشن مصنعاً للقاحات كورونا

بريطانيا

خبراء بريطانيون: رفع قيود كورونا خطوة متهورة

61f1441e42360402170980cd

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

اوميكرون3

ما سر إصابة بعض الملقحين بعدوى كورونا أوميكرون؟

19_2021-637696620868988393-898

الاستثمار الأوروبي يمول مبادرة كوفاكس للقاحات كورونا بـ 300 مليون يورو

thumbs_b_c_3ec5a037b129d8be76799e33eb7b676c

كندا تسجل 121 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا