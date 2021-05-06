الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 12:27 م

مركز روسي يعلق على قرار اعتبار لقاح موديرنا الأفضل

مودرنا


الوكيل الإخباري - قال مدير مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينسبرغ، إن الاعتراف بلقاح موديرنا الأمريكي باعتباره الأفضل بين اللقاحات ضد فيروس كورونا هو قرار اقتصادي وسياسي.

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وقال غينسبرغ اليوم الخميس: "أود أن أقول إن هذا قرار اقتصادي وسياسي. نحن نتحدث عن لقاحات يبلغ سعرها 100 مليار دولار، والاعتراف بلقاح "سبوتنيك في" يعني أن هذه الأموال ستذهب إلى روسيا، وأود أن أذكركم بأن المؤتمر انعقد في واشنطن".


ومن جانبه تسأل أخصائي الأمراض المعدية سيرغي فوزنيسينسكي، عن المعايير التي تم أخذها  بعين الاعتبار في المؤتمر العالمي للقاحات، للاعتراف بلقاح موديرنا هو الأفضل. وقال:
"المعايير غير واضحة وغير مفهومة القرار يمكن أن يكون له دوافع سياسية أو اقتصادية".


ووفقًا للطبيب، لم تتضح المعايير التي وضعها الكونغرس للاعتراف بلقاح موديرنا باعتباره الأنجح.


في وقت سابق، تم الاعتراف بلقاح موديرنا الأفضل بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال جلسة المؤتمر العالمي للقاحات التي عقدت يوم أمس الأربعاء في واشنطن.


في وقت سابق، ذكر مطورو لقاح "سبوتنيك V" الروسي أن الوفيات بعد التطعيم باللقاح الروسي أقل بكثير من نظائرها الأجنبية. فقد أظهرت الاحصائيات أن متوسط معدل الوفيات بعد تلقي لقاح فايزر، لكل مليون جرعة هو 39.4%، وبالنسبة لموديرنا هو 20.2%، وللقاح سبوتنيك V هو 2 % فقط.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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