مصر تصدر أول دفعة من لقاحات كورونا لبلد عربي

الوكيل الاخباري-أعلنت السلطات المصرية أن القاهرة تحتفل اليوم بتصدير نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سينوفاك" إلى فلسطين، وذلك بالتعاون مع الصين.

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وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بأعمال وزير الصحة، إن "مصر تحتفل اليوم بمنح نصف مليون جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك" بالتعاون مع الشريك الصيني لدولة فلسطين الشقيقة".



وأضاف أن "هذه أول مرة تصدر فيها مصر لقاحات كورونا وتؤكد مأمونية اللقاح وقدرته على مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته".



وتابع أن: "اللقاح حصل على الاستخدام الطارئ في فلسطين" مشيرا إلى أن "اختيار منظمة الصحة العالمية لمصر لتكون أحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا بالتوسع في تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتوسع في دعم القارة الإفريقية ودول الجوار".

روسيا اليوم