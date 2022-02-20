الأحد 20-02-2022
الوكيل الاخباري

عويس : منصة تفاعلية جديدة وحديثة ومجهزة قيد التنفيذ

الشبول: الأردن تعرّض لـ897 هجمة الكترونية من ضمنها مؤسسات رسمية وأمنية

مذكرة تفاهم بين جامعة آل البيت ومديرية الدفاع المدني

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس وعناب والخطاطبة والسعودي

منتدون في الكرك يؤكدون أهمية العمل الاجتماعي الخيري التطوعي

وزير التربية : جميع الكتب المدرسية متوفرة

الهواري: 62% من المواطنين مؤمنين صحيا

الاتفاقية مع الهند ترفع ناتج الإمارات بـ 9 مليارات دولار

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

القبض على مطلق النار باتجاه رجال الامن في عوجان

الأحد، 20-02-2022 03:34 م

مصر تصدر أول دفعة من لقاحات كورونا لبلد عربي

621221f94236041e6e1be3cb


الوكيل الاخباري-أعلنت السلطات المصرية أن القاهرة تحتفل اليوم بتصدير نصف مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "سينوفاك" إلى فلسطين، وذلك بالتعاون مع الصين.

اضافة اعلان

 

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بأعمال وزير الصحة، إن "مصر تحتفل اليوم بمنح نصف مليون جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك" بالتعاون مع الشريك الصيني لدولة فلسطين الشقيقة".

وأضاف أن "هذه أول مرة تصدر فيها مصر لقاحات كورونا وتؤكد مأمونية اللقاح وقدرته على مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته".

وتابع أن: "اللقاح حصل على الاستخدام الطارئ في فلسطين" مشيرا إلى أن "اختيار منظمة الصحة العالمية لمصر لتكون أحدى الدول التي تدعمها المنظمة بتكنولوجيا (mRNA) لتصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيدعم جهود الدولة في مواجهة كورونا بالتوسع في تصنيع اللقاحات، وتطعيم جميع الفئات المستهدفة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتوسع في دعم القارة الإفريقية ودول الجوار".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62121050423604520042172c

مركز الإحصاء الخليجي يكشف عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج

62120a8a4c59b733011e5af2

الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

6212036a42360454d33a5872

روسيا تسجل أكثر من 170 ألف إصابة بفيروس كورونا

XRytTrWpRLpQse2xHVPUUQL4BGYxpMhQqOeSyGB8

الصين: ارتفاع ملحوظ في أعداد اصابات كورونا اليومية

621182cd42360401ef7e4633

مصر تسجل 62 وفاة و2025 إصابة جديدة بكورونا

عزل

بريطانيا تعلن خططا لإلغاء قوانين العزل الذاتي لمرض كورونا

أخبار متعلقة
6210b04d42360415ca6e54ef

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

62078c004c59b757a423809f

مصر: احتكار بعض الدول للقاح كورونا ظلم فادح للإنسانية

6200d417423604261804ff2a

مصر تواجه ارتفاعا مستمرا في إصابات كورونا

1642254464713

قطر تسجل وفاة واحدة و3087 إصابة جديدة بفيروس كورونا

61ebdd4b4c59b73190125982

مصر..وزارة الصحة تكشف عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا لدى الأطفال

61e90e244c59b75bab5d2ce4

إحذر.. كورونا يصيبك في هذه الحالات