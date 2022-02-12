مصر: احتكار بعض الدول للقاح كورونا ظلم فادح للإنسانية

الوكيل الاخباري - وصف وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، احتكار بعض الدول للقاح كورونا بأنه ظلم فادح للإنسان.

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وقال في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الـ 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن احتكار بعض الدول للقاح كورونا ظلم فادح للإنسان وعدم احترام بعض الدول لاتفاقيات تغيرات المناخ، التي يؤدي الإخلال بها إلى أضرار تعم على الأمة كلها، لافتا إلى أن ذلك يعد ظلم واضح من الإنسان لأخيه الإنسان، مؤكدا أنه ليس شرطا قتل الغير حربا، وإنما قد يحدث عدم السلام نتيجة لعوامل أخرى.



ودعا جمعة إلى الوقوف صفا واحدا، لمحاربة العداوة والبغضاء والوقوف على أسباب انتشار فيروس كورونا.



وقال إن المؤتمر الحالي الذي يعقد تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره على تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، يعكس اهتمام الدولة المصرية بأمور السلام والأمن العالميين، مضيفا أنه موضوع تجديدي بامتياز.



وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف إلى ترسيخ أسس التسامح الديني، وقبول الآخر كما هو دون انتقاد معتقداته، إضافة إلى مراعاة المرأة ومنحها كافة حقوقها، وكذلك الأطفال، لافتا إلى أن هذا ما تعتمده الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وتجري الآن فعاليات الجلسة الافتتاحية الأولى، للمؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور عدد من الوزراء والمفتين وقيادات الدعوة، من شتى دول العالم الإسلامي.

روسيا اليوم