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السبت، 19-02-2022 01:06 م

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

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الوكيل الاخباري- أكد محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، أن تصنيع اللقاحات في البلاد لمواجهة فيروس كورونا خطوة هامة وحيوية تؤمن لمصر الحاضر والمستقبل.

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وأشار تاج الدين إلى أن "هذا الأمر (تصنيع  اللقاحات في مصر) لم يأت من فراغ وليس وليد اليوم، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الإفريقية-الأوروبية واضحة ومحددة وتحمل حقيقة كبيرة جدا، والدولة المصرية سبقت هذا الفكر الذى تم الإعلان عنه بالأمس واختيار بعض الدول لنقل التكنولوجيا الطبية إليها لتصنيع اللقاحات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز" أن مصر تعاملت مع ملف تصنيع لقاحات كورونا "بتفكير استراتيجي قومي رئاسي كبير في إطار الإحساس بتداعيات أزمة كورونا، وما شهدته من تفضيل الدول المنتجة لهذه اللقاحات، وكانت الأولوية لها" متابعا: "حتى الآن عدد سكان إفريقيا الذين حصلوا على اللقاح الكامل لا يزيد عن 11 %".

وكشف تاج الدين أن "مصر سبقت واستطاعت تأمين اللقاحات للمواطنين"، قائلا: "ملايين المصريين حصلوا على اللقاحات وهو ما ساهم في زيادة نسبة الحصول على اللقاح في القارة الإفريقية.. والدولة المصرية سعت للحصول على اللقاحات من مختلف المصادر وكذلك تصنيع اللقاحات داخل مصر ولدينا مؤسسة قائمة منذ أكثر من 100 عام قادرة على التصنيع، وفي ظل النقص الشديد للقاحات وعدم العدالة في التوزيع كان لابد من توطين صناعة اللقاحات داخل البلاد، والدولة بدأت بالفعل، هي وجنوب إفريقيا".

وتابع مستشار الرئيس للصحة: "التجربة المصرية منذ البداية فى التعامل مع جائحة كورونا كانت احترافية وشديدة الدقة، وشهدت قدرا كبيرا من السيطرة على المشكلة، وإنتاج لقاح أو دواء أو مادة طبية تتعامل مع البشر لها مكونات كثيرة جدا، وبلادنا لديها البنية الصحية الكاملة لإنتاج اللقاحات، ولم نشهد أي نقص في المواد الطبية والأدوية خلال جائحة كورونا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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