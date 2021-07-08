مصر .. مستشار السيسي يعلق على الموجة الرابعة من فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - علق مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين على وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر، قائلاً: "كل شيء ممكن".

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وأضاف عوض تاج الدين خلال تصريحات صحفية ، أن "الفترة البينية بين الموجة الثانية والموجة الثالثة، والفترة البينية الحالية التي تشهد تناقصا في حالات الإصابة وحالات الوفاة، هي فترة هامة للغاية".



وأوضح أن "هذه الفترة البينية قبل وجود موجة رابعة تشهد تدريب وتعليم كافة الأطباء والعاملين والمسؤولين، على تصدى الموجة، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من احتياطي الأوكسجين، والمستلزمات الطبية".



المصدر : روسيا اليوم