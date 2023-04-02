موريتانيا تلغي إجراءات كورونا الخاصة بالمسافرين

الوكيل الإخباري - أعلنت موريتانيا، يوم السبت، إلغاء جميع إجراءات كورونا الخاصة بالمسافرين، وذلك "بعد التحسن المضطرد في التحكم بجائحة كورونا".

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وقالت وزارة الصحة الموريتانية في بيان: "لم يعد المسافرون بحاجة إلى تقديم شهادة سلبية لاختبار covid19 PCR عند الوصول، أو تقديم شهادة التلقيح ضد مرض كورونا، عند الوصول".



وأشارت الوزارة، إلى أن المسافرين المغادرين من موريتانيا، "لم يعد يطلب منهم تقديم شهادة سلبية لاختبار covid19 PCR، ولا شهادة تلقيح ضد كورونا، ما لم يشترط البلد المتجه إليه المسافر ذلك".



وأوضحت الوزارة أن موريتانيا اتخذت قرار إلغاء إجراءات كورونا الخاصة بالمسافرين، تماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف غالبية الدول بهذا الخصوص.



وفرضت موريتانيا منذ العام 2020 إجراءات على المسفارين القادمين إلى البلاد، من بينها شهادة سلبية لاختبار covid19 PCR، وفي العام 2021 اشترطت السلطات الحصول على شهادة تطعيم لدخول الأجانب للبلاد.



وتراجعت الإصابات بفيروس كورونا، في موريتانيا بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، حيث بات معدل الإصابات اليومية في عمومه أقل من 10 إصابات، وفق أرقام رسمية.



ووفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة، يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغ مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في موريتانيا 63 ألفا و436 بينها 996 وفاة و 62 ألفا و437 حالة شفاء.

اليوم السابع