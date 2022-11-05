بذور الشيا للبشرة... إليك اهم فوائدها

الوكيل الإخباري - فوائد بذور الشيا للبشرة متعددة، فهي تمنحها النضارة والحيوية، تعرفي على وصفات طبيعية من بذور الشيا لتنعيم البشرة وشد الوجه

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بذور الشيا من العناصر الطبيعية التي تسهم في تجميل البشرة ومنحها النضارة والحيوية، وتخلصها من المشكلات المختلفة التي تصيبها.. تعرفي فيما يلي على فوائد بذور الشيا للبشرة، ووصفات طبيعية من بذور الشيا لنعومة البشرة، وكيفية استخدام قناع بذور الشيا لشد الوجه.















فوائد بذور الشيا للبشرة



بذور الشيا تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المميزة، والتي تفيد البشرة وتمدها بعناصر الأوميجا 3 والحديد والكالسيوم والبروتين.



تحتوي بذور الشيا على الألياف التي تمنح البشرة الرطوبة اللازمة، كما أنها تعمل على الحماية من التعرض إلى الأمراض الجلدية المختلفة.





تساعد بذور الشيا في الحفاظ على صحة الشعر والبشرة والأظافر بشكل عام، وهذا من خلال إضافتها إلى نظامكِ الغذائي.



بذور الشيا مهمة لأنها تخلص الجسم من السموم، وتعمل على تطهير القولون مما ينطبع أثره أبضا على البشرة ويجعلها جميلة ونضرة.



قناع بذور الشيا لنعومة البشرة



هذا القناع، أو الخلطة، يساعد على إصلاح البشرة التالفة، ويخلصها من الجلد الميت ويجعلها ناعمة.



مكونات قناع "ماسك" بذور الشيا للبشرة



2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

كوب من الماء.



2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.



تحضير القناع



تنقع بذور الشيا في الماء، ويتم تركها منقوعة لمدة ليلة كاملة.



تطحن البذور ويضاف إليها زيت الزيتون وتقلب المكونات جيدا.



يتم وضع القناع على البشرة، ويترك لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق.



تشطف البشرة بالماء الدافئ وعليك بتكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

قناع بذور الشيا لشد الوجه



يساهم قناع بذور الشيا لشد الوجه في التخلص من التجاعيد والترهلات التي تصيب البشرة، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والبروتين المهم للبشرة.



يم تحضير القناع من خلال خلط بذور الشيا المطحونة مع بياض بيضة وتقلب المكونات جيداً.



يوضع الخليط على البشرة ويترك ١/٤ ساعة ثم يشطف الوجه.



يكرر القناع مرة واحدة كل أسبوع حتى الحصول على بشرة مشدودة ودون تجاعيد.





