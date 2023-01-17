الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 10:38 ص

تعرّفي على مكوّنات طبيعية استعملتها الملكات في الماضي للعناية ببشراتهنّ

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الوكيل الاخباري - لم تكن المنتجات والمستحضرات المخصّصة للعناية بالبشرة في الماضي بهذا العدد الكبير المتوفّر اليوم. ولذلك، كانت النساء في الحضارات القديمة تعتمد بشكل كبير على المكوّنات الطبيعية بخاصّة تلك المتواجدة في منزلها أو بالأحرى مطبخها كي تحضّر منها خلطات فعّالة ومفيدة لبشرتها ولعلاج مختلف مشاكلها.

ولا شكّ في أنّك تهتمّين مثلنا بمعرفة المكوّنات التي كانت تستعملها النساء في الحضارات القديمة، بخاصّة النساء المصريات اللواتي يُعتبرن من الرائدات في هذا المجال. فهل نكتشف معاً مكوّنات مهمّة أخرى إلى جانب تلك التي اعتدنا بأنفسنا استعمالها مثل زيت الزيتون مثلاً وزيت الجوجوبا والأفوكادو والخيار؟

في الواقع، متعدّدة هي المكوّنات الطبيعية التي اجتازت اختبار الزمن وتناقلتها الأجيال طوال هذه السنوات فلم تنجح أي تقنية أو علاج جديد باستبدالها أي الحلول مكانها. فعلى سبيل المثال، كانت المصريات في القدم يستعملن ملح البحر لتقشير البشرة والتخلّص من الجلد الميت عن سطحها.

وهذا ليس كل شيء!

تشير مراجع كثيرة إلى أنّ الملكات المصريات كنّ في القدم يحضّرن خلطة من الطين وزيت الزيتون، فيحوّلن المكوّنين إلى معجون صابون يستعملنه لتنظيف بشراتهنّ من الأوساخ والملوّثات المتراكمة عليها. والخلطة هذه ضمّت من دون شكّ مكوّنين فعّالين للغاية على البشرة، إذ يساعد الطين في امتصاص الزيوت وتنقية البشرة فيما يضمن زيت الزيتون تنعيم ملمسها.

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