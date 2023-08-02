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الأربعاء، 02-08-2023 04:15 م

تعليمات بعد الليزر تجنبك مشاكل في بشرتك

نصائح-بعد-تشقير-الوجه-بالليزر-عليك-اتباعها


الوكيل الاخباري - ترسل جلسات إزالة الشعر بالليزر موجات من طاقة الليزر الآمنة والفعالة إلى عمق بصيلات شعرك. مع تسخين هذه البصيلات ، تتأثر دورة نموها الطبيعية. يستغرق الأمر أسبوعين ، لكن تلك الشعيرات المستهدفة تتساقط في النهاية من تلقاء نفسها. لكن ما هي التعليمات بعد الليزر التي عليك الالتزام بها.

التزمي بهذه التعليمات بعد الليزر

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مباشرة بعد العلاج ، من الشائع حدوث احمرار وانتفاخات في منطقة العلاج. قد تستمر هذه لمدة تصل إلى ساعتين أو أكثر. من الطبيعي أن تشعر المنطقة المعالجة بحروق الشمس لبضع ساعات. يجب استخدام الكمادات الباردة إذا استمرت الحساسية. إذا كان هناك أي تقشر ، ضع كريم مضاد حيوي. قد يكون للبشرة ذات اللون الداكن انزعاج أكثر من البشرة الفاتحة وقد تستمر لفترة أطول.


نظفي المنطقة المعالجة بلطف.


برفق بصابون لطيف. يجب تربيت الجلد جافًا وعدم فركه خلال الـ 48 ساعة الأولى.


بدون مكياج وغسول / مرطب / مزيل عرق لمدة 24 ساعة الأولى.


حافظي على المنطقة المعالجة نظيفة وجافة ، إذا استمر الاحمرار أو التهيج

 

تخطي المكياج والمرطب ومزيل العرق (للإبطين) حتى يهدأ الالتهاب.


في أي مكان من 5 إلى 30 يومًا بعد العلاج ، قد يحدث تساقط للشعر وقد يظهر هذا على أنه نمو شعر جديد. إنه ليس نمو شعر جديد ، لكن الشعر الميت يشق طريقه للخروج من البصيلة. يمكنك مساعدة الشعر على الخروج عن طريق الغسيل بقطعة قماش.


تجنبي التعرض لأشعة الشمس لتقليل فرصة ظهور البقع الداكنة أو الفاتحة لمدة شهرين. استخدمي واقٍ من الشمس (SPF 25 أو أعلى) في جميع الأوقات طوال فترة العلاج ولمدة شهر إلى شهرين بعد ذلك.


تجنبي حك أو خدش الجلد المعالج. لا تستخدم أي طرق أو منتجات أخرى لإزالة الشعر ، بخلاف الحلاقة ، على المنطقة المعالجة أثناء العلاج بالليزر ، حيث ستمنعك من تحقيق أفضل النتائج.

 

 

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