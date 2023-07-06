الوكيل الاخباري - لخل التفاح فوائد جمة يمكن الإستفادة منها سواء للتخسيس وتذويب الدهون أم لشطف الشعر وتنظيف فروة الرأس. وهذا ما سنركز اليوم عليه هو كيفية شطف الشعر بواسطة ماء الخل وما هي فوائد الخل للشعر وهل يمكن علاج حكة فروة الراس وتساقط الشعر بخلطة واحدة؟



فوائد خل التفاح



خل التفاح يوازن درجة الحموضة في الشعر وفروة الرأس عن طريق خفض درجة الحموضة في فروة رأسك ، ويعمل على فك تشابكه وجعله أكثر لمعاناً وأقل تطايراً وأقل عرضة للتكسر وأكثر ترطيباً. في حين أن خل التفاح لا يمكنه تقليل المسامية الطبيعية لشعرك أو إصلاح الثقوب في طبقة البشرة الناتجة عن الحرارة أو التلف الكيميائي .

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يساعد خل التفاح في منع نمو الفطريات والبكتيريا ويحافظ على صحة الشعر وفروة الرأس. إنه مضاد للالتهابات ويمكن أن يساعد في علاج قشرة الرأس وتساقط الشعر ، لأن السبب الأساسي غالباً هو البكتيريا.

يحتوي خل التفاح على عناصر غذائية، فيتامينات ب ، ج ، والبوتاسيوم ، والتي تفيد شعرك.



خل التفاح ينقي ويقشر فروة رأسك ، ويزيل الجلد الميت وكذلك تراكم المنتجات التي تسد المسام على فروة رأسك.



يمكن أن يساعد خل التفاح أيضًا في تحديد الحجم والتجعيد ، لأنه لا يثقل كلاً من الخيوط مثل المكيفات التي تعتمد على السيليكون.



يحفز خل التفاح نمو الشعر عن طريق زيادة الدورة الدموية لبصيلات الشعر.

خل التفاح فعال من حيث التكلفة ولا يحتوي على أي مواد حافظة أو مواد كيميائية مضافة قد تضر بشعرك!





أبسط روتين لعلاج حكة الرأس

أنت بحاجة إلى شامبو وبلسم الشعر، خل التفاح، ماء.



امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من خمسة بالمائة من خل التفاح مع 1 3/4 كوب من الماء، إذا كان شعرك دهنياً أو تعانين من قشرة الرأس ، يمكنك استخدام أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح.



دلكي فروة الرأس بالمزيج واتركيه لمدة تصل إلى خمس دقائق. لا ينبغي أن يحترق إذا تم تخفيفه بشكل صحيح ، ولكن إذا حدث ذلك ، اشطفيه على الفور.

اشطفي شعرك جيدًا بالماء البارد للمساعدة في سد قشرة شعرك.

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