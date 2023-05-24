أداة تدليك فروة الرأس.. إليك احدث فوائدها ؟

الوكيل الاخباري - نحبّ دائماً أن نواكب الاتّجاهات في عالم الجمال، حرصاً منّا على تحسين الروتين الذي نتّبعه سواء للعناية بالبشرة أو الشعر أو لوضع المكياج. فتماماً كما تبدّلت نظرتنا إلى الجمال ومقوّماته مع مرور السنوات، وتماماً كما اكتشفنا أنّ "المثالية" تختلف من شخص إلى آخر وأنّ المرأة لا تحدّها أي صورة نمطية، تتطوّر المنتجات والابتكارات بشكل مستمرّ.



وفي كل مرّة، يتم تسليط الضوء على اتّجاهات معيّنة على مواقع التواصل الاجتماعي، فنصبح فضوليات لنعرف أكثر عنها. وحالياً، لاحظنا أنّ كثيرات يتحدّثن عن أداة تدليك فروة الرأس أو Hair Massager، وهي تلك الأداة الصغيرة التي تأتي بشكل دائري في غالبية الأوقات مع مسكة صغيرة تدخل فيها اليد تماماً لإمساكها، ومع أسنان خارجة من الجانب الآخر بأطوال متعدّدة.



ويتم استخدام هذه الأداة أثناء الاستحمام بعد الغسل بالشامبو، أو حتّى يومياً مرّة صباحاً ومرّة مساءً، وأيضاً بعد تطبيق علاجات الشعر مثل السيروم، لا سيّما إن كانت تركيباتها معزّزة لنمو الشعر.



فما هي فوائد أداة تدليك فروة الرأس؟ وهل يجب فعلاً أن تصبح جزءاً من روتيننا للعناية بالشعر؟



تقشير فروة الرأس: لا تقلّ هذه الخطوة أهميةً عن تقشير البشرة، فهي تسمح بالتخلّص من الخلايا الميتة والأوساخ المتراكمة، فتفسح للشعر المجال لينمو في بيئة صحية، فيكون أقوى وأكثر صحةً وأكثر إشراقاً. ولا تقلقي، فالتقشير هذا يكون لطيفاً لأنّ أداة تدليك فروة الرأس تكون مصنوعة من مواد سيليكونية ناعمة.

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الحدّ من ظهور البثور في أعلى الجبين: لا شكّ في أنّ البثور التي تظهر أعلى الجبين تزعجنا جميعنا. وقد تكون فروة الرأس سببها، نتيجة الشعر الدهني والتلوّث وتراكم المنتجات، وهي جميعها عوامل محفّزة لظهور البثور، لا سيّما للواتي يعتمدن قصة الغرّة. لذلك، واكبي الموضة قدر ما تشائين إنّما استعيني بأداة تدليك فروة الرأس.



التخلّص من التركيبات المتراكمة: لا تتفاجئي لو قلنا لك إنّ المنتجات التي تستخدمينها تتراكم يومياً على شعرك، لا سيّما أنّها تتفاعل مع الزيوت الطبيعية لفروة الرأس. صحيح أنّ غسل الشعر بالشامبو يساعد في تنظيفها والتخلّص منها، غير أنّ أسنان أداة التدليك قادرة على ملامسة الجذور بشكل مباشر أكثر، للتأكّد من أنّها أصبحت خالية تماماً من أي مواد سبق وتراكمت عليها.



تعزيز فعالية الشامبو: كما سبق وذكرنا، يمكن استخدام هذه الأداة بعد تطبيق الشامبو على الشعر، لأنّها قادرة على توزيع المنتج بشكل متساوٍ على كافة أجزاء الرأس وتزيد رغوته وبالتالي قدرته على التنظيف، لا سيّما للشعر الكثيف. وبما أنّ تنظيف الشعر يصبح بفضلها أعمق وأكثر فعالية، تستطيعين الحفاظ أكثر على صحة شعرك وتطويل المدة بين الاستحمام والآخر، علماً بأنّ الخطوة هذه موصى بها من قبل الخبراء.



تعزيز الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر: من أهمّ فوائد هذه الأداة هو أنّها تعزّز الدورة الدموية في الرأس، أي تدفّق الأكسجين إلى جذور الشعر التي ستحصل على كل المغذيات التي تحتاج إليها. وبالتالي، يتم تحفيز نمو الشعر الصحي والقوي.

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