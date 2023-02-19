لماذا تشعرين بالحكة في الطقس البارد؟

الوكيل الاخباري - بجانب نزلات البرد والتهابات الحلق، بعض الأشخاص يصابون بحكة شديدة والتهابات جلدية طوال فصل الشتاء، ما يجعل الأمر صعباً للغاية.



حتى إذا كنتِ تتأقلمين سريعاً مع الطقس البارد، فعليكِ التعرف جيداً على جفاف الجلد، والالتهابات التي يسببها الطقس البارد في الجسم، واتخاذ خطوات سريعة لمكافحة حكة الجلد بشكل طبيعي، وهذا ما نكشفه لكِ أدناه.



أشكال التهاب الجلد

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الهواء البارد والجاف يجعلكِ تشعرين بالحكة لسبب أساسي واحد، هو الهواء الذي يستنزف الرطوبة من بشرتكِ، ويغير قوامها من ناعم إلى جاف وخشن ومثير للحكة.



والحالات الخفيفة من التهاب الجلد، في الشتاء، تؤدي إلى الشعور بحكة خفيفة مع الشعور بعدم الراحة، بينما في الحالات الشديدة يمكن أن يتشقق الجلد، وينزف بمفرده.















وبالإضافة إلى الاحمرار والحكة، قد تواجهين أعراضاً أخرى، مثل: التقشر والبثور والالتهاب، كما يمكن أن يؤدي التهاب الجلد إلى الوردية، ما يساهم في ظهور نتوءات حمراء صغيرة على الجلد.



ولا يمكن أن تتجاهلي البرد فهو واحد من أشكال التهاب الجلد في الشتاء، وهو حالة جلدية تؤدي إلى حكة متكررة، ويظهر بسرعة بعد التعرض للبرد، ولعل الشيء الجيد الوحيد فيه، هو أنه لا يدوم عادة أكثر من ساعتين.



خطوات استباقية للسيطرة على التهابات الجلد

من أهم الخطوات الاستباقية التي عليكِ اللجوء إليها يومياً في الشتاء، الترطيب الغني والقابل للتغلغل في الجلد، سواء بعد الاستحمام، أو على مدار عدة مرات خلال اليوم.



وستحتفظ بشرتكِ بمزيد من الرطوبة بهذه الطريقة، ويعد استخدام منظف معتدل أمراً ذكياً أيضاً، بحيث لا ينفد أي زيت من بشرتكِ أكثر من اللازم، كما تحتاج البشرة الجافة إلى زيوت أساسية، بجانب ضرورة التوقف عن التقشير حتى تستعيد بشرتكِ حالتها الطبيعية.