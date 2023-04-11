تفتيح الشعر بعصير الليمون.. إليك ما تحتاجين إلى معرفته

الوكيل الاخباري - الليمون هو مادة تبييض طبيعية، ويمكنكِ استخدام عصير الليمون لتفتيح الشعر بطريقة طبيعية، وتأثير حقيقي وواضح، وكل ما تحتاجين إليه هو اتباع الطريقة الصحيحة للحصول على لون غني وقوي.



عصير الليمون لتفتيح الشعر.. كيف يعمل؟



لفهم كيف يمكن لعصير الليمون أن يخفف لون شعركِ، يجب أن تعرفي أولاً كيف يعمل التبييض. يؤكسد مكون التبييض الميلانين في شعركِ، ويستنفد لون شعركِ الطبيعي، ما يمنحه لوناً أخف على الفور.





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حمض الستريك المكون الرئيسي لعصير الليمون، هو عامل تبييض طبيعي يمتصه الشعر بسهولة، ويعمل مع الأشعة فوق البنفسجية لتسريع عملية الإشراق، تماماً مثل الصبغة، إذ إنه يؤكسد الميلانين في خصلات شعركِ، ما يؤدي إلى شعر أخف بشكل واضح.



هل يمكنك استخدام عصير الليمون لتفتيح الشعر الداكن؟



يعمل عصير الليمون بشكل عام مع الشعر البني والأشقر، ونظراً لأن حمض الستريك عامل تبييض خفيف، فإن استخدامه على الشعر الداكن لن يحدث أي فرق ملحوظ، ومع ذلك تشير الأدلة القصصية إلى أن استخدام عصير الليمون على الشعر الداكن يؤدي إلى ظهور صبغات حمراء برتقالية.



إذا كان لديكِ شعر أشقر، وتبحثين عن طريقة استخدام الليمون لتفتيح شعركِ، فاتبعي الخطوات التالية، واحصلي على لون أشقر في فصل الصيف.



كيفية تفتيح الشعر بعصير الليمون:



ما تحتاجين إليه:



· كوب واحد من عصير الليمون.



· ماء فاتر.



· زجاجة رذاذ.



· بلسم للشعر.



طريقة الاستخدام:



· املئي زجاجة الرذاذ بعصير الليمون.



· أضيفي البلسم بنسبة 2:1، ويمكنك أيضاً استخدام الماء بدلاً من البلسم، لكنه قد يجفف شعركِ.



· هزي الزجاجة لخلط المكونات.



· أضيفي بعض شاي البابونج أو العسل، للحصول على لون أكثر إشراقاً.



كيفية الاستخدام:



· رشي الخليط على شعركِ لتلوين موحد، ويمكنكِ أيضاً وضع الرذاذ على أقسام معينة من شعركِ، ترغبين في تسليط الضوء عليها.



· عرّضي شعركِ لأشعة الشمس المباشرة لبضع ساعات على الأقل.



· اغسلي شعركِ جيداً بالماء الفاتر، وأتبعيه بروتين تكييف عميق لتجنب الجفاف.



· دعي شعرك يجف بشكل طبيعي.





فوائد استخدام عصير الليمون للشعر:



· يخفف حالات فروة الرأس المختلفة، مثل: الحكة والجفاف والتقشر.



· يحسن توازن الأس الهيدروجيني لفروة رأسكِ.



· يساعد على تنظيف فروة الرأس وفك بصيلات الشعر، ما قد يساعد في تقليل قشرة الرأس.



· يتحكم في الإنتاج المفرط للزيت على فروة رأسكِ.



· يساعد على الحفاظ على صحة فروة الرأس، ومكافحة القشرة وحب الشباب.

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