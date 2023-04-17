كيف تتعاملين مع فروة الرأس الجافة والشعر الدهني؟

الوكيل الاخباري - فروة الرأس الجافة والشعر الدهني هما مشكلة تسبب إزعاجاً كبيراً لأصحابها، لأنه من الصعب إدارة خصلات الشعر الدهنية، وعندما تقترن بفروة الرأس الجافة، يصبح الأمر أكثر تحدياً.



نقدم لك المعلومات التي تحتاجين إليها، لحل هذه المشكلة إذا واجهتها.





أسباب جفاف فروة الرأس والشعر الدهني:



تتميز فروة الرأس الجافة بشكل أساسي بالحكة والتقشر، ويحدث ذلك عندما لا تكون فروة رأسكِ رطبة بشكل صحيح، أو بسبب العدوى، أو الإكزيما.



يحدث تقشر فروة الرأس بشكل رئيسي بسبب النشاط الدهني، وتنتج الغدد الدهنية الزهم، وهو زيت معقد يحتوي على الدهون الثلاثية والأحماض الدهنية وإسترات الشمع والسكوالين وإسترات الكوليسترول، وعندما تكون هناك كمية أقل من الزهم المفرز، تعاني فروة الرأس نقص التغذية، وتبدأ في التقشر، ويمكن أن يحدث انخفاض إنتاج الزهم بسبب عدد غير قليل من المشكلات، مثل:



· الإفراط في التشنج.



· الالتهابات الفطرية أو البكتيرية.



· التغيرات الجوية.



· الأضرار الحرارية الناجمة عن أدوات التصميم.



· صبغات الشعر.



· النظافة والرعاية الصحية غير السليمة.



والشعر الدهني يدل على وجود إفراط في إنتاج الزهم، وقد يعيق الإنتاج الزائد للزهم نمو الشعر عن طريق انسداد المسام في فروة رأسكِ. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التصاق رقائق دهنية بفروة الرأس بشكل مفرط. وفي الإجمال، يرتبط ترقق الشعر عادة بالشعر الدهني.



تعد فروة الرأس الجافة المقترنة بالشعر الدهني حالة شائعة جداً إلى حدٍّ ما، وعادة تظهر لدى الأشخاص ذوي الشعر المستقيم أو الناعم. إذا كان لديك شعر مستقيم، فإن الزهم ينتقل إلى أسفل طول شعركِ بسهولة، ما يترك فروة رأسكِ جافة، وشعركِ دهنياً جداً. وأحياناً يمكن أن تؤدي الأوساخ، وتراكم بقايا المنتج في مسام فروة رأسكِ، إلى دفع الزهم إلى أسفل طول شعرك، تاركة فروة الرأس جافة.











أعراض هذا النوع من الشعر المركب:



إذا كانت لديك فروة رأس جافة ذات شعر دهني، فقد تلاحظين الأعراض التالية:



· رقائق بيضاء صغيرة على فروة رأسكِ.



· يبدو شعركِ مسطحاً دائماً.



· غسل شعركِ كل يومين بسبب النعومة.



· قد تلاحظين احمرارا أو نتوءات صغيرة على فروة الرأس.





يمكن أن تكون هذه الأعراض مزعجة للغاية، لهذا وجب علاجها. إليكِ بعض خيارات العلاج التي يمكنك تجربتها:



· حافظي على رطوبة فروة رأسكِ عن طريق دهنها بزيت بانتظام، حوالي مرتين على الأقل في الأسبوع، ويمكنكِ أيضاً تسخين الزيت قليلاً، للحصول على نتائج أفضل.



· استخدمي علاجات التكييف العميق، المصممة خصيصاً لفروة الرأس، وستحتوي هذه العلاجات على مكونات مركزة تغذي فروة الرأس وترطبها.



· يمكنكِ، أيضاً، تجربة استخدام مرطبات الشعر، والأقنعة التي تحتوي على مكونات، مثل: الألوفيرا والجلسرين والأفوكادو، وما إلى ذلك، لأنها ترطب فروة الرأس.



· لعلاج الشعر الدهني، استخدمي منتجات منعشة ومطهرة.



· استخدمي أقنعة الشعر التي تحتوي على إكليل الجبل، وغيره من المكونات المتوازنة للزهم.



· يمكنك استخدام الشامبو الجاف لإزالة الزيت الزائد من خيوط الشعر، بدلاً من غسل شعركِ بالشامبو بانتظام.

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